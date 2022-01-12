Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 15:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri iptal edildi
[Fotoğraf: DHA]
Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferleri, fırtına beklentisi nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, fırtına nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferler iptal edildi.
Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00, 10.00 ve 14.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 08.00, 11.00 ve 15.00 seferleri yapılamayacak.
Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.
Etiketler: Çanakkale Deniz Otobüsü Marmara Bölgesi
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