Asayiş Daire Başkanlığı ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç tamircilerinin internet üzerinden verdikleri ağır hasarlı ilanları takibe aldı.

Plaka tanıma sistemi kayıtları incelendiğinde, ağır hasarlı birçok aracın kaza öncesi ve sonrası görüntülerinin birbirinden farklı olduğu anlaşıldı.

Takip sonrasında, ağır hasarlı araçların şasi numaralarıyla çalıntı ya da hacizli araçların şasi numaraları değiştirenlere yönelik Gaziantep merkezli 57 ilde operasyon gerçekleştirildi.

Araç dolandırıcılarına 57 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. @trthaber muhabiri Bülent Çulcuoğlu, operasyona dair detayları aktardı. pic.twitter.com/eevfMAv6qP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 12, 2022

5 araca el konuldu

Gaziantep'te el konulan araçlardan ikisinin hacizli, ikisinin çalıntı, birinin ise şasi numarası tespit edilemeyen bir araçla şasi değişikliği yapıldığı belirlendi.

Operasyon kapsamında 57 ilde 308 araca el konuldu.