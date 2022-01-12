Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 17:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta FETÖ hükümlüsü 2 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kahramanmaraş'ta, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hükümlü 2 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K.'nin Onikişubat ilçesinde, 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.A.'nın da Ekinözü ilçesinde saklandığı bilgisine ulaştı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, hükümlüleri, düzenledikleri operasyonda yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele Kahramanmaraş
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