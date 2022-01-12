Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 18:09Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sinop-İstanbul uçuşları iptal edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sinop'ta etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle, Sinop-İstanbul arasında yapılması planlanan uçak seferleri iptal edildi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Sinop'ta devam eden yağmur, sis ve şiddetli rüzgarın görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle Sinop-İstanbul arasında karşılıklı yapılması planlanan uçuşlar gerçekleştirilemedi.
Etiketler: Hava Durumu Hava Yolu İstanbul Sinop
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