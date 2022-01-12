Doğum sancıları başlayan Ö.G., evde doğum yapmak istedi. İsmi öğrenilemeyen bir "doğum koçu" tarafından gerçekleştirilen doğum sırasında, bebeğin ayaklarının önden geldiği görüldü.

Bebeğin bacakları morarmaya başlayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Eve gelen sağlık ekipleri, Ö.G.'yi Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı.

Doğumun ters gerçekleştiği ve bebeğin doğum kanalında kaldığı tespit edildi. Ö.G., ameliyata alındı. Doğum sırasında uzun süre oksijensiz kalan bebek ise hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.