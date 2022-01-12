Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 18:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da otomobil ve tır çarpıştı: 3 öğretmen yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Isparta'nın Gelendost ilçesinde, otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 öğretmen yaralandı.
Hasan Darı'nın kullandığı tır, Süheyla Tunç yönetimindeki otomobille Dörtyol kavşağında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Erbil Muhsin Tunç, Şeyma Çağlar yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Gelendost Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların Balcı İlkokulunda öğretmenlik yaptığı öğrenildi.
Etiketler: Isparta
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