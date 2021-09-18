Haber Giriş: 18 Eylül 2021 Cumartesi 18:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarsus'ta çıkan orman yangını kontrol altında
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. İlk belirlemelere göre, 5 dönümlük kızılçam ormanı zarar gördü.
Sandal mahallesindeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye bir helikopter, 3 arazöz ve çok sayıda ekip yönlendirildi.
Yangın havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.
[Fotoğraf: AA]
İlk belirlemelere göre, 5 dönümlük kızılçam ormanı zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Mersin Orman Yangını
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