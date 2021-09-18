Haber Giriş: 18 Eylül 2021 Cumartesi 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmaris'te orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında, yaklaşık 1 dekar ormanlık alan zarar gördü.
Adaağzı mahallesi Cennet Adası mevkiindeki milli park sahası ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu devrilen ve içinden yanan çam ağacının alevlerinin parlaması sonucu yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen helikopter, arazözler ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme işçileriyle alevlere müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 1 dekar ormanlık alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Etiketler: Muğla Orman Yangını
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