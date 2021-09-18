Ezine yönünden ilçe merkezine seyir halinde bulunan Ahmet Akkaya'nın kullandığı kamyonun damperi açık kaldı.

Kamyonun açık olan damperi, kent merkezinde bulunan kavşağın yön bilgilerinin yer aldığı tabelaya çarptı. Tabelaya damperi takılan kamyonda hafif çapta maddi hasar oluştu, tabela ve direkleri ise kullanılamaz gale geldi.

Kaza nedeniyle kent merkezindeki trafikte aksama yaşanırken polis ekiplerinin gerekli önlemleri almasının ardından trafik normale döndü.