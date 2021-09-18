Haber Giriş: 18 Eylül 2021 Cumartesi 16:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anamur'da orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Çaltıbükü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 8 arazöz ve çok sayıda ekip yönlendirildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Orman Yangını
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