Haber Giriş: 18 Eylül 2021 Cumartesi 14:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Park halindeki araç hareket ederek akan trafiğe daldı
Ankara'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil hareket ederek yoğun trafikte araçların arasına daldı.
Olay, Altındağ ilçesindeki bir motosiklet firmasının otoparkında meydana geldi.
Sürücüsünün el frenini çekmeden içerisinden indiği otomobil kısa bir süre sonra caddede seyir halinde olan araçların arasına daldı. Kontrolsüz bir şekilde yolda savrulmaya başlayan araç hiçbir yere çarpmadan geri geri giderek durabildi.
Olay güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken şans eseri can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi.
Etiketler: Trafik Kazası
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