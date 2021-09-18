Olay, Altındağ ilçesindeki bir motosiklet firmasının otoparkında meydana geldi.

Sürücüsünün el frenini çekmeden içerisinden indiği otomobil kısa bir süre sonra caddede seyir halinde olan araçların arasına daldı. Kontrolsüz bir şekilde yolda savrulmaya başlayan araç hiçbir yere çarpmadan geri geri giderek durabildi.

Olay güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken şans eseri can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi.