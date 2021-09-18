Üsküdar’da internet üzerinden gördüğü 2. el otomobil ilanı için sahibiyle görüşen İsa Kaya, aracı satın alarak evine dönüş yaptığı sırada aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Aracı tamirhaneye götüren Kaya, yaklaşık 6 ay boyunca satın aldığı otomobilin çıkardığı farklı arızalar nedeniyle defalarca tamirhanenin yolunu tuttu.

İddiaya göre, Kaya’nın 150 bin lira vererek aldığı 'Volvo' marka otomobil, iki farklı aracın birleştirilmesiyle oluşturuldu.

[Fotoğraf: İHA]

Kaya’nın aldığı otomobilin ön kısmı 2013 benzinli bir araca aitken arka kısmı ise 2014 dizel araca ait olduğu ortaya çıktı. Yaşanan olay sonrası satıcı ile iletişime geçmeye çalışan mağdur İsa Kaya herhangi bir olumlu geri dönüş alamadı.

Mahkemeye başvuracak

Yaşadığı olay sonrası hayatının şokunu yaşadığını söyleyen İsa Kaya, “Aracı bana satan kişiyle iletişime geçmeye çalıştım fakat kendisi bu durumu kabul etmedi. Olayı bilmediğim için araca arızalarından dolayı milyarlarca lira masraf yaptım. Son olarak aracı ekspertize götürdüm. Raporlarımı alarak avukat tuttum. Mahkeme yoluna gideceğim” dedi.

[Fotoğraf: İHA]