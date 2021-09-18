Haber Giriş: 18 Eylül 2021 Cumartesi 13:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta dereye uçan otomobilin görüntüleri ortaya çıktı
Tokat'ta devrilen otomobilin sürücüsü ile onu kurtarmak için dereye atlayarak yaralanan yabancı uyruklu hastaneye kaldırıldı. Kaza anına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Musa Demirel idaresindeki servis minibüsü, Behzat Bulvarı Üçgen Kavşağı yakınlarında, Mustafa Öztürk'ün kullandığı otomobille çarpıştı.
Otomobil, çarpışmanın etkisiyle demir korkulukları aşarak Behzat Deresi'ne devrildi.
Kazayı gören Afganistan uyruklu Esher Sıddıki, sürücüyü kurtarmak için dereye atladı. Bu sırada çenesini betona çarpan Sıddıki ile otomobil sürücüsü yaralandı.
Yaralılar, itfaiye ekiplerince dereden çıkarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, servis aracının çapması sonucu otomobilin dereye uçtuğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 14:43
- 14:26
- 14:22
- 14:39
- 14:09
Sıradaki Haber
Drift yaparken kontrolden çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz