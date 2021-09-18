Musa Demirel idaresindeki servis minibüsü, Behzat Bulvarı Üçgen Kavşağı yakınlarında, Mustafa Öztürk'ün kullandığı otomobille çarpıştı.

Otomobil, çarpışmanın etkisiyle demir korkulukları aşarak Behzat Deresi'ne devrildi.

Kazayı gören Afganistan uyruklu Esher Sıddıki, sürücüyü kurtarmak için dereye atladı. Bu sırada çenesini betona çarpan Sıddıki ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Yaralılar, itfaiye ekiplerince dereden çıkarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, servis aracının çapması sonucu otomobilin dereye uçtuğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.