Ayazmana Mahallesi’nde market işletmeciliği yapan Süleyman Bargın, akşam saatlerinde arkadaşlarıyla çay içtiği esnada bir otomobilin geri geri geldiğini fark etti.

Aracın sürücüsünün olmadığını gören Bargın, otomobili durdurmak için yola atladı. Bargın, otomobili başka bir araca çarpmak üzereyken arkadaşının da yardımıyla durdurarak, kazayı önledi. Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

“2 araç arasında sıkışabilirdik”

Olay anını anlatan Süleyman Bargın, “Akşam vakti dükkanın önünde çay içiyorduk. Müşteriler için yoğun bir vakitti. Bir tane araç geldi, sürücüsü içeri girdi alışveriş yaparken arkasına bir motosiklet yanaştı. Aracın geri geri geldiğini gördüm, o anda motosiklete çarpmaması için sürücüsünü uyarmaya doğru gittiğimde sürücünün olmadığını gördüm. Can havliyle arkadaşımla beraber aracı tuttuk. Diğer müşterinin aracına çarpacaktı. Onu önledik. Ama biz de iki araç arasında sıkışabilirdik. Aracı tuttuktan sonra Allah’a şükür herhangi bir can ve mal kaybı olmadı” diye konuştu.