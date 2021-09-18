İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca yürütülen projeyle, özel güvenlik görevlilerinin görev yaptığı kamu hastanesi, eğitim kurumu, havalimanı, alışveriş merkezi, park, bahçe ve toplu ulaşım noktaları başta olmak üzere tüm alanlarda etkin, verimli, sürdürülebilir, ölçülebilir ve denetlenebilir güvenlik hizmetinin sunulması ve bu alandaki kalitenin artırılması amaçlanıyor.

Proje kapsamında hazırlanan KAAN mobil uygulamasıyla özel güvenlik görevlilerinin, alanlarındaki olayları polis ekiplerine hızlıca bildirmesi sağlanıyor.

Bu sayede uyuşturucu, kadına şiddet, hırsızlık gibi asayiş olaylarına genel kolluk personeli, zamanında ve olay yaşanmadan müdahale edebiliyor.

Projeye dahil edilen özel güvenlik görevlileri ve genel kolluk personeli, özel güvenlik hukuku, yönetici-güvenlik sorumlusunun sorumlulukları, genel kolluk-özel güvenlik ilişkileri ve acil müdahale konularında eğitim alıyor.

Proje kapsamında bugüne kadar 80 bin 150'si özel güvenlik görevlisi, 16 bin 114'ü genel kolluk personeli olmak üzere 96 bin 264 görevliye eğitim verildi.

Yıl sonuna kadar 90 bin noktada görev yapan 322 bin özel güvenlik görevlisine eğitim verilmesi hedefleniyor.

Konut sitesi ve apartmanlar da projeye dahil edildi

İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde konut sitesi ve benzeri yerlerde görev yapan özel güvenlik görevlileri ve buraların yöneticilerinin de dahil edilmesiyle projenin kapsamı genişliyor.

Bu kapsamda, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı bünyesindeki polis başmüfettişleri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) eğitmenleri tarafından başta Esenyurt ilçesi olmak üzere İstanbul'da 1774 sitede görevli 9 bin 560 özel güvenlik görevlisinden 6 bin 600'üne, 3 bin 704 genel kolluk personeli ile 861 site ve apartman yöneticisine eğitim verildi.

Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve Adana'daki site ve apartmanlarda görevli 3 bin 117 özel güvenlik görevlisi ile 780 genel kolluk görevlisi de proje kapsamına alındı.

Proje kapsamında, 4 bin 138 site özel güvenliği, 1454 genel kolluk görevlisi, 1712 site ve apartman yöneticisine yönelik eğitimler, 30 Eylül'e kadar sürecek.