İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 15 Eylül'de İstanbul, Trabzon ve Balıkesir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yasa dışı şekilde silah imalatı ve ticareti yaptığı iddia edilen 23 şüpheli yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklanırken, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, 26 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 7 av tüfeği, 48 şarjör, 1757 mermi, 1 çelik yelek, 720 gram barut ve 3 gram esrar ele geçirilmişti.