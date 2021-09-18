Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerince, koronavirüs ile mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor.

Uzman ekipler, insan yoğunluğunun en fazla olduğu cadde ve sokaklarda HES kodu denetimi yaptı. Yaşları 9 ile 19 arasında çocuklar üzerinde de denetimler yoğunlaştırıldı.

Ovacık Mahallesi'ndeki Zafer Caddesi'nde denetim yapan uzman ekipler, 13 ve 15 yaşlarındaki iki öğrencinin HES kodu sorgulamasını yaptı. Öğrencilerin, sınıflarında PCR testi pozitif olan bir arkadaşlarından dolayı temaslı oldukları ortaya çıktı.

Ailelerine para cezası kesildi

Öğrencilerden biri evden ekmek arası döner almak için çıktığını, diğeri ise kırtasiyeye gittiğini söyledi. İki lise öğrencisi, evlerinde karantinaya alındı. Ailelerine de 4 bin 50'şer liradan 8 bin 100 lira idari para cezası uygulandı.