İlk koronavirüse yakalandığında 1 ay tedavi gören Jale Düşmezer, taburcu olduktan 6 ay sonra yeniden virüse yakalandı. Tekrar hastaneye yatırılan Düşmezer, tedavisi yapılarak taburcu edildi.

Son olarak 3 ay önce yeniden rahatsızlanan kadına gittiği hastanede koronavirüs teşhisi konuldu. Solunum sıkıntısı çeken ve yoğun bakım ünitesinde tedavisine başlanan Düşmezer entübe edildi.

Akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle beslenmesi boğazından hortum yardımıyla yapılan Düşmezer, 10 gün önce normale dönmeye başladı. Düşmezer, kağıda yazdığı “lütfen aşı olun” notuyla vatandaşlara çağrısı yaptı.

"Aşınızı olmadığınızda tekrar enfeksiyonu kapıyorsunuz"

51 yaşındaki Jale Düşmezer’in 11 ayda 3 kez koranavirüse yakalandığını söyleyen Gaziantep Üniversitesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Sorumlusu Doç. Dr. Gülseren Elay, vatandaşlara aşı olun çağrısı yaptı.

"Enfeksiyonu için yaklaşık 3 aydır mücadele ediyoruz. 3 ayın sonunda enfeksiyonu gerilettik. 2. enfeksiyondan sonra aşı hakkı kazanmasına rağmen hastamızın 14 günlük bir geciktirmesi var. O gecikme zarfında bir 3. enfeksiyon daha kapıyor. Şu an akciğeri ciddi hasarlı."

Doç. Dr. Gülseren Elay, 3 kez COVID geçiren hastanın herhangi bir hastalığının olmadığını söyleyerek, "Hastamızın hiçbir alt hastalığı yoktu. İnsanların yanlış algısı antikor düzeyine bakıyor. Artık geçirdim beni koruyor düşüncesine kapılıyor. Halbuki bu hastalık hücresel bağışıklıkla ilgili bir hastalık olduğu için antikor düzeyi sizi belli bir yere kadar koruyor. Aşınızı olmadığınızda tekrar enfeksiyonu kapıyorsunuz. Bu nedenle aşı tek çıkar yolumuz" dedi.

"Yoğun bakımda yatanların yüzde 100’ü aşısız olanlar"

Doç. Dr. Elay yoğun bakımdaki hastaların yüzde 100'ünün aşısız olduğunu anlatarak, "Biz Gaziantep Üniversitesi olarak en ağır hastaları alıyoruz. Civar illerden de hastalar alıyoruz. Çok ağır vakaların aileleriyle görüştüğümüz zaman ailelerde ayakta geçirenlerin aşılı olduğunu ağır geçirenlerinde aşısız olduğunu gördük. Şu anda yoğun bakımda yatanların yüzde 100’ü aşısız olanlar. Onun için mutlaka aşınızı olmanızı öneriyorum" dedi.