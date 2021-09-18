Suçüstü yakalandı, daha önce de orman yangını çıkardığı belirlendi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde üç ayrı noktada çıkan orman yangınları ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Suçüstü yakalanan şüphelinin daha önce de orman yangını çıkardığı belirlendi.
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Sorgun Çamlık bölgesinde yükselen dumanlar üzerine ekipler harekete geçti.
Üç ayrı noktada arka arkaya başlayan yangınlara 5 arazöz, 1 helikopter ve işçilerle müdahale edildi.
Yangınlar, kısa süre içinde büyümeden söndürüldü.
Şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı
Jandarma ekipleri orman görevlileriyle birlikte bölgede geniş çaplı arama başlattı.
Ekipler, elinde çakmakla yangın çıkarmaya çalışan bir şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
14 Eylül'de de yangın çıkardığı belirlendi
Şüphelinin jandarmadaki ilk ifadesinde, daha önce yangında hasar gören evine ve durumuna dikkati çekmek amacıyla yangın çıkardığını söylediği öğrenildi.
Çakmakla yangın çıkarıp, kaçtığını aktaran şüphelinin, Manavgat ilçesinde 14 Eylül'de de Sorgun ormanlık alanda çıkan ve yaklaşık bir dönüm alanın zarar gördüğü yangını da çıkardığı belirlendi.
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