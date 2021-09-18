Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Sorgun Çamlık bölgesinde yükselen dumanlar üzerine ekipler harekete geçti.

Üç ayrı noktada arka arkaya başlayan yangınlara 5 arazöz, 1 helikopter ve işçilerle müdahale edildi.

[Fotoğraf: AA]

Yangınlar, kısa süre içinde büyümeden söndürüldü.

[Fotoğraf: AA]

Şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı

Jandarma ekipleri orman görevlileriyle birlikte bölgede geniş çaplı arama başlattı.

Ekipler, elinde çakmakla yangın çıkarmaya çalışan bir şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

14 Eylül'de de yangın çıkardığı belirlendi

Şüphelinin jandarmadaki ilk ifadesinde, daha önce yangında hasar gören evine ve durumuna dikkati çekmek amacıyla yangın çıkardığını söylediği öğrenildi.

Çakmakla yangın çıkarıp, kaçtığını aktaran şüphelinin, Manavgat ilçesinde 14 Eylül'de de Sorgun ormanlık alanda çıkan ve yaklaşık bir dönüm alanın zarar gördüğü yangını da çıkardığı belirlendi.