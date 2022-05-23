Haber Giriş: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 20:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarihi handa drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza
[Fotoğraf: İHA]
Konya'da tarihi handa drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu döneminden kalan tarihi Zazadin Hanı'nda drift yapan otomobil için harekete geçti.
Polis ekipleri, EDS ve KGYS görüntülerini inceleyerek sürücünün A.T. olduğunu belirledi.
Kendisine 9 bin 125 lira ceza uygulanan A.T'nin ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.
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