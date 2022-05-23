İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu döneminden kalan tarihi Zazadin Hanı'nda drift yapan otomobil için harekete geçti.

Polis ekipleri, EDS ve KGYS görüntülerini inceleyerek sürücünün A.T. olduğunu belirledi.

Kendisine 9 bin 125 lira ceza uygulanan A.T'nin ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.