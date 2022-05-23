Haber Giriş: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 19:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Şerif Aydın'ın kullandığı otomobil, Gölköy Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde Ferdi Öztaşkın idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Osman ve Oğulcan Yerleşti yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Durumu ağır olan Osman Yerleşti, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Trafik Kazası Muğla
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