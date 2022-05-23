Kentte bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otobüs, Çankırı-Eldivan kara yolu Ecevit yokuşu mevkiinde devrildi.

İlk belirlemelere göre otobüste bulunan 18 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Bazıları araçta sıkışan yaralılar, ekipler tarafından bulundukları yerden kurtarılarak kentteki hastanelere kaldırılıyor.

Vali Ayaz: Kazayla ilgili idari tahkikat devam edecek

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz da kaza yerinde incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

Vali Ayaz, burada yaptığı açıklamada, Şabanözü Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis aracının kazasına şahitlik etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Şu an can kaybının olmadığını belirten Ayaz, "3 ağır yaralımız, 15 hafif yaralımız var. Tüm yaralılarımızın hastaneye sevki sağlandı. Bundan sonraki durumlarını oradan takip edeceğiz. Konuyla ilgili adli idari tahkikat devam edecek. Allah tekrarını göstermesin, beterinden korusun" dedi.