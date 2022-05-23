Edinilen bilgiye göre, Maltepe’den Kadıköy mevkiine hafriyat kamyonu ile ilerleyen bir sürücü, hızla makas atarak adeta kazaya davetiye çıkardı.

Yoldaki diğer araçlara aldırmadan makas atan kamyon sürücüsü, hem kendi canını hem de yoldaki diğer yolcuların canını tehlikeye attı.

Sorumsuz kamyon sürücüsünün faciaya davetiye çıkardığı anlar başka sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.