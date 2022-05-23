Haber Giriş: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 16:56Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Trafikte hafriyat kamyonuyla makas atarak ilerledi
İstanbul Maltepe'de, bir kamyon sürücüsü, trafikteki diğer araçlara aldırmadan makas atarak ilerledi.
Edinilen bilgiye göre, Maltepe’den Kadıköy mevkiine hafriyat kamyonu ile ilerleyen bir sürücü, hızla makas atarak adeta kazaya davetiye çıkardı.
Yoldaki diğer araçlara aldırmadan makas atan kamyon sürücüsü, hem kendi canını hem de yoldaki diğer yolcuların canını tehlikeye attı.
Sorumsuz kamyon sürücüsünün faciaya davetiye çıkardığı anlar başka sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.
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