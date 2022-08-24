Araçların katettiği mesafeden sürüş süresine, anlık hızdan verilen mola sürelerine kadar tüm ayrıntılar takograf cihazlarınca kaydediyor.

Denetimi sağlayan bu cihazlarda yapılan hile, kazalara davetiye çıkarıyor.

Araçların hız limitleri

Takograf Uzmanı Cihan Metin Baltacı, hız limitlerinin yük taşıyan araçlarda 90, yolcu taşıyan araçlarda ise 100 olduğunu belirterek, "Hız limitlerinin üzerine çıkmamaları gerekiyor, takograf cihazları da bunları kontrol ediyor. Aşırı hız olduğunda içerisine kaydediyor" dedi.

Kamyon, tır ve otobüslerde kullanılan takograf cihazının kullanımı önemli. Hız limiti ve araç kullanım sürelerinin aşılmasıyla birlikte bu cihazlar uyarı veriyor.

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Takograf cihazı hıza müsaade etmiyor

Kısıtlamaları ortadan kaldırmak isteyen bazı şoförler, cihazların ayarlarıyla oynuyor.

Baltacı, "Şoförler yolcularını hızlı bir şekilde ulaştırabilmek adına veya yüklerini hızlı bir şekilde varacakları yere ulaştırmaları için yapıyorlar. Hız yapmak istiyorlar ama takograf buna müsaade etmiyor. Bunların üzerinde normalde depolaması gereken bilgileri karıştırarak bu manipülasyon işlemlerine giriliyor" dedi.

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Peki bu hileler nasıl yapılıyor?

Baltacı hilelerin nasıl yapıldığıyla ilgili de şu bilgileri verdi:

"Takograflar şanzımandan aldığı hız sensörünün üzerindeki bilgilerle hareket ediyor. Bu bilgileri depoluyor. Sensörler üzerinden manipüle ediliyor. Onlar işte mıknatıs takarak veya üzerlerine herhangi bir kumanda yöntemiyle sensörü kapatarak işlevini bozarak bu tarz manipülasyonlar yapılıyor."

Tabiiki bu işlemler basit değil. Bu yüzden para karşılığı, profesyonel yardım alıyorlar. Bazı sürücüler ise takografta başka sürücülerin kartını kullanılıyor.

Hız limitlerini aşan ve bunu gizleyen araçlar felaket boyutunda kazalara sebep oluyor. Güvenlik güçleri, artırdıkları denetimlerle bu araçları hızla tespit ediyor.

Haber: Yavuzhan Caner

Kamera: Fatih Özdemir