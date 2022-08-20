Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde kaza yapan bir araca müdahale eden ekiplere ve İhlas Haber Ajansının (İHA) canlı yayın aracına, kaza yerinden yaklaşık 200 metre geride devrilen ve kayan yolcu otobüsü çarptı.

Kaza bölgesine 15 ambulans, 1 UMKE timi ve 48 personel sevk edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına göre kazada 15 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 31 kişiden 12'si taburcu edildi, 9'unun durumu ise ciddiyetini koruyor.

Hayatını kaybedenler arasında 3 itfaiye personeli, 3 sağlık personeli ile İHA çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver de bulunuyor.

Vali Gül, kaza yerinde inceleme yaptı

Gaziantep Valisi Davut Gül, kaza yerine gelerek incelemede bulundu.

#SONDAKİKA

[Gaziantep-Nizip otoyolunda kaza] Gaziantep Valisi Davut Gül: İlk belirlemelere göre 15 tane maalesef vefat eden vatandaşımız var. Bunların içerisinden 3 tanesi itfaiye görevlisi, 2 tanesi sağlık görevlisi, 2 tane de gazeteci arkadaşımız var. pic.twitter.com/2hSOASihOX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 20, 2022

Gül, gazetecilere, saat 10.45 sıralarında bir binek aracın kaza yaptığını, ekiplerin müdahale ettiği kazadan 200 metre geride otobüsün devrildiğini, bu aracın kayarak kurtarma ekiplerine çarptığını söyledi.

Vali Gül, "İlk belirlemelere göre 15 vefat eden vatandaşımız var, aralarında 3 itfaiye personeli, 3 sağlık personeli, 2 gazeteci var. Şu an itibarıyla yaralılar hastanelere sevk edildi. Milletimizin başı sağ olsun. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Allah bir daha böyle kazalar göstermesin." dedi.

İHA kameramanı gözyaşlarını tutamadı

Kazada hayatını kaybedenler arasında İhlas Haber Ajansı'nda çalışan 2 basın mensubu da vardı. Meslektaşlarının vefat haberini çeken İHA kameramanı gözyaşlarını tutamadı, hıçkırık sesleri yayına yansıdı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan TAG Otoyolu, Gaziantep - Nizip istikameti 3 şeritli olarak saat 15.30 itibarıyla yeniden trafiğe açıldı.

İçişleri Bakanı Soylu, kazada hayatını kaybedenlere rahmet diledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep Nizip Otoyolu'nda kazaya müdahale eden 112 Sağlık, İtfaiye ve Polis ekiplerine çarpan otobüsün yan yatması sonucu ilk belirlemelere göre 2 sağlık görevlisi, 2 İHA muhabiri, 3 itfaiyeci ve 8 yolcu olmak üzere toplam 15 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirtti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını kaydeden Soylu, "Valimiz, Emniyet Müdürümüz kaza yerindeler. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin." ifadelerini kullandı.

Adli tahkikat başlatıldı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gaziantep'te 16 kişinin can verdiği kazayla ilgili konuştu. Bozdağ, Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını açıkladı

Bakan Bozdağ şunları kaydetti;

"Cumhuriyet Başsavcılığımız gerekli adli tahkikatı başlatmıştır. Sağlık ekipleri ve dier devletimizin ilgili birimleri de yaralılarımızla ilgilenmektedir. Elbette adli süreç sonucunda bütün yönleriyle hem araştırılacak hem de aydınlatılacaktır. Ancak bu maalesef giden canlarımızı geri getirmiyor. Önemli olan bu tür kazaların bu tür olayların olmamasıdır. İhlas Haber Ajansı'nın temsilcisinin orada vefatı var. Bu sebeple de aynı zamanda basın camiamıza da başsağlığı ve sabır diliyorum. Hem sağlık çalışanlarımız, hem itfaiyeciler var. Onlar vesilesiyle de itfaiyecilerimize, sağlık çalışanlarımıza da ayrıca başsağlığı ve sabırlar diliyorum."

Kazada yakınlarına ulaşamayanlar SAKOM'dan bilgi alabilecek

Gaziantep'teki trafik kazasında yakınlarına ulaşamayan ve bilgi almak isteyen vatandaşların Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezi Birimini (SAKOM) arayarak bilgi alabilecekleri bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Tarsus Adana Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde meydana gelen kazada yakınlarına ulaşamayan ve bilgi almak isteyen vatandaşlarımız SAKOM'u arayarak bilgi alabilirler. SAKOM iletişim numarası: 0506 801 81 81." denildi.

Trafik akışının tek şeritten kontrollü sağlandığı oto yolunda, kazaya karışan yolcu otobüsü vinçle kaldırıldı. TAG Otoyolu Gaziantep-Nizip istikameti ise yapılan çalışmaların ardından saat 15.30 itibarıyla 3 şeritli olarak trafiğe açıldı.