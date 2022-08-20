İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör finansmanının önlenmesi için çalışmalar kapsamında dün öğle saatlerinde Başkale ilçesi kırsalında arama ve tarama çalışması yaptı.

Aramalarda, kayalıklar arasında 200 kilo toz esrar ile 500 sentetik hap ele geçirildi. Uyuşturucunun sahiplerinin bulunması için de çalışma başlatıldı.