Haber Giriş: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 09:47Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kayalıklar arasında 200 kilo esrar bulundu
[Fotograf: DHA]
Van'ın Başkale ilçesinde jandarmanın arazi arama tarama çalışmalarında kayalıkların arasında 200 kilo toz esrar ile 500 sentetik hap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör finansmanının önlenmesi için çalışmalar kapsamında dün öğle saatlerinde Başkale ilçesi kırsalında arama ve tarama çalışması yaptı.
Aramalarda, kayalıklar arasında 200 kilo toz esrar ile 500 sentetik hap ele geçirildi. Uyuşturucunun sahiplerinin bulunması için de çalışma başlatıldı.
Etiketler: Uyuşturucu Van
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