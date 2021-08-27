Otobüs kazalarında ihmal olup olmadığını, kazanın hangi sebeple meydana geldiğini ortaya çıkarıyor.

Otobüslerin karakutusu olan bu cihazın adı: Takograf.

Takograf Bilirkişisi Caner Sayan, "Dijital takografta şoförün ne kadar süre dinlendiği, ne kadar süre araç sürdüğü bununla ilgili veriler detaylı bir şekilde takograf cihazına ve sürücü kartına ayrı ayrı kaydediliyor. Yani tek bir bileşende kayıt tutulmuyor en az iki bileşende kayıt tutuluyor" dedi.

1 aylık veri barındırıyor

Her otobüs şoförünün kendine ait bir takograf kartı bulunuyor. Kartlar, yaklaşık bir aylık geriye dönük veri içeriyor.

Peki takografın içindeki veriler nasıl gün yüzüne çıkartılıyor?

Sayan konuyla ilgili şunları söyledi:

"Kazadan sonra emniyet birimleri takograf servislerinden destek istiyorlar veya kendi ellerinde veri yedekleme dediğimiz cihazlar var, cihazı geliyorlar takografın önünde bir veri indirme kısmı var o kısma taktıktan sonra bunun içine, verilere ulaşılıyor."

Farklı araç şoförleri ile kartlarını değiştiriyorlar

Takograf cihazı geçmişe dönük tüm soru işaretlerini ortadan kaldırıyor. Ancak bazı şoförler cihazı kandırmak için hileye başvurabiliyor.

Her şoförün kendine ait bir takograf kartı bulunuyor ve şoförler uzun yola çıkmadan önce bu kartı takarak yolculuğa başlıyor. İşte bazı hileler de bu kartla yapılıyor.

Sayan yapılan hilelerle ilgili şunları aktardı:

"Bazı sürücüler mesela adam otobüs şoförü değil ama farklı bir araç şoförü kartım kayboldu diyor geliyor otobüs şoförüne bu kartı kiralıyor, otobüs şoförü de sıkıntıya düştüğü durumlarda bu kartı kullanıyor."

Fakat emniyet ekiplerinin sıkı denetimleri ile hilenin büyük ölçüde önüne geçiliyor.

Haber: Süleyman Kaçmaz