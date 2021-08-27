Haber Giriş: 27 Ağustos 2021 Cuma 15:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar yarından itibaren daha da artacak
[Fotoğraf: Depo Photos]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının yarından itibaren ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Twitter hesabından, hava sıcaklıklarına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "28 Ağustos-03 Eylül arasında hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.
[Fotoğraf: Meteoroloji Genel Müdürlüğü]
Renklerle kategorize edilen haritada; Akdeniz, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki sıcaklık beklentileri dikkat çekti.
Haritaya göre, hava sıcaklığının Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Etiketler: Hava Sıcaklıkları Meteoroloji
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