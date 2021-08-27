Antalya’nın gözde turizm merkezlerinden olan Belek aynı zamanda deniz kaplumbağalarının da gözdesi.

Salgın nedeniyle geç açılan turizm sezonunda, işletmeler kumsal düzenleme çalışmalarını yuvalama sezonu içerisinde yaptı. Ancak, bu çalışmalar bazı kaplumbağa yuvalarına zarar verdi.

Birkaç işletme sahil düzenleme çalışmalarını yaparken deniz kaplumbağası yuvalarını göz ardı etti. Zamanı gelince yuvadan çıkan yavru kaplumbağalar, yürüme bandı altında kaldı.

[Fotoğraf: DHA]

"Yürüme bandı altında sıkışmışlar"



Ekolojik Araştırmalar Derneği Teknik Sorumlusu Kerem Atatunç, "Gölgede kaldığı için yuva geç geliştiğinden yavrular daha yeni çıkmış, yürüme bandı altında sıkışmış. Yuvadan yavrular çıkmış ama yürüme bandının içinden çıkamadıkları için yaklaşık 60 yavruyu kaybetmişiz" dedi.

Şanslı olanlar o bandın kenarından çıkabildi. Bazılarının yardımına ise tahtaların altından yavruların çıktığını gören vatandaşlar yetişti.

Öte yandan, diğerleri kadar şans bulamayan onlarca yavru kaplumbağa ise telef oldu.