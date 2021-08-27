Haber Giriş: 27 Ağustos 2021 Cuma 15:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Firari FETÖ'cü yakalandı
[Fotoğraf: Getty (Arşiv)]
FETÖ tutuklusu eski İstanbul Emniyet Müdürü Ömer Köse'nin ByLock kullanıcısı firari eşi Ümraniye'de yakalandı.
FETÖ'nün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen şüpheli, bu sebeple 2015 yılından bu yana aranıyordu.
Firari şüpheli, 24 Ağustos'ta yakalanarak gözaltına alındı.
Bylock yazışmaları incelendi
Bylock yazışmaları incelendiğinde, FETÖ elebaşının konuşmalarını gruplarda örgütsel motivasyonu artırmak ve örgütsel kopmaların önüne geçmek adına yazı haline getirerek paylaştığı belirlendi.
Yine 2015'te örgüte yönelik operasyonları itibarsızlaştırmak adına operasyonları eleştiren yazışmalar yaptığı anlaşıldı.
Ümraniye'de yakalanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Etiketler: FETÖ İstanbul Terör Örgütü Terörle Mücadele
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