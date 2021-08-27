FETÖ'nün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen şüpheli, bu sebeple 2015 yılından bu yana aranıyordu.

Firari şüpheli, 24 Ağustos'ta yakalanarak gözaltına alındı.

Bylock yazışmaları incelendi

Bylock yazışmaları incelendiğinde, FETÖ elebaşının konuşmalarını gruplarda örgütsel motivasyonu artırmak ve örgütsel kopmaların önüne geçmek adına yazı haline getirerek paylaştığı belirlendi.

Yine 2015'te örgüte yönelik operasyonları itibarsızlaştırmak adına operasyonları eleştiren yazışmalar yaptığı anlaşıldı.

Ümraniye'de yakalanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.