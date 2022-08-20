İlçede akaryakıt istasyonu yakınında meydana gelen kazada freni boşalan tır önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı.

Kaza yerine polis ve itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazazedelere yardım eden görevliler ile çevrede toplanan vatandaşlara da arkadan gelen başka bir tır çarptı.

Bölgeye, takviye olarak çok sayıda AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bölgeye gitti.

Kazanın olduğu bölgede incelemelerinin ardından açıklama yapan Bakan Soylu, hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı, 26 yaralının olduğunu söyledi.

Bakan Soylu, "Olay bütün yönleriyle soruşturulmaktadır. İhmal, kasıt her neyse bütün süreçler tetkik edilecektir." dedi.

"Adli tahkikat başlatıldı"

Adalet Bakanı Bozdağ, Mardin'in Derik ilçesinde peş peşe meydana gelen iki ayrı tır kazasıyla ilgili Derik Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikat başlatıldığını açıkladı.

Mardin Derik İlçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet,ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum.



Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.



Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adlî tahkikat başlatılmıştır. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) August 20, 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter adresinden baş sağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan, "Gaziantep’in ardından Mardin’in Derik ilçesinden de maalesef elim bir kaza haberi aldık. Ciğerimizi yakan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bir kez daha başımız sağ olsun." dedi.

Gaziantep’in ardından Mardin’in Derik ilçesinden de maalesef elim bir kaza haberi aldık.



Ciğerimizi yakan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum.



Bir kez daha başımız sağ olsun. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 20, 2022

Kazaya karışan araçlar çekici ve vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarını tamamlamasının ardından bir süre kapanan yol yeniden ulaşıma açılacak.