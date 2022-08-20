Mardin'in Derik ilçesinde freni arızalanan tır 2 araca çarptıktan sonra kalabalığın arasına daldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazada 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 8’i ağır olmak üzere 29 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakan Koca, sözlerine şöyle devam etti:

"Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor; yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Yaralıların tedavisi için tüm imkânlar seferber edildi. Dileğimiz, Gaziantep ve Mardin’deki trafik kazaları sebebiyle yeni acı yaşamamak. Milletçe üzgünüz."

İkinci bir trafik kazası haberiyle daha sarsıldık. Mardin’in Derik ilçesi üç yol mevkiinde freni patlayan tırın kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 8’i ağır olmak üzere 29 kişi yaralandı. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 20, 2022

Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve bakanlar, kazada yaşamını yitirenler için arka arkaya taziye mesajları yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün arka arkaya aldığımız acı haberler hepimizin yüreğini dağladı. Mardin Derik'te meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" sözlerini kullandı.

Bugün arka arkaya aldığımız acı haberler hepimizin yüreğini dağladı.



Mardin Derik'te meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.



Milletimizin başı sağ olsun. — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) August 20, 2022

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Gaziantep’ten sonra bir acı haber de Mardin’den geldi. Mardin Derik’teki trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza Rabb’im Şâfi ismiyle şifa versin. Başımız sağolsun" dedi.

Gaziantep’ten sonra bir acı haber de Mardin’den geldi. Mardin Derik’teki trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza Rabb’im Şâfi ismiyle şifa versin.

Başımız sağolsun. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 20, 2022

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Mardin’in Derik ilçesinde meydana gelen elim kaza haberiyle içimiz bir kez daha yandı. Yaşanan kaza sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; sevenlerine başsağlığı diliyor, yaralılarımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" paylaşımında bulundu.

#Mardin’in Derik ilçesinde meydana gelen elim kaza haberiyle içimiz bir kez daha yandı.



Yaşanan kaza sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; sevenlerine başsağlığı diliyor, yaralılarımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. — Dr.Nureddin NEBATİ???????? (@NureddinNebati) August 20, 2022

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Mardin Derik İlçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet,ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi ve Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adlî tahkikat başlatıldığı bilgisini verdi.