Mardin'deki kaza için için taziye mesajları
Mardin'de freni boşalan tır kalabalığın arasına girdi, 16 kişi hayatını kaybetti. Meclis Başkanı Şentop ve bakanlardan art arda taziye mesajları geldi.
Mardin'in Derik ilçesinde freni arızalanan tır 2 araca çarptıktan sonra kalabalığın arasına daldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazada 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 8’i ağır olmak üzere 29 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakan Koca, sözlerine şöyle devam etti:
"Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor; yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Yaralıların tedavisi için tüm imkânlar seferber edildi. Dileğimiz, Gaziantep ve Mardin’deki trafik kazaları sebebiyle yeni acı yaşamamak. Milletçe üzgünüz."
İkinci bir trafik kazası haberiyle daha sarsıldık. Mardin’in Derik ilçesi üç yol mevkiinde freni patlayan tırın kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 8’i ağır olmak üzere 29 kişi yaralandı.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 20, 2022
Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve bakanlar, kazada yaşamını yitirenler için arka arkaya taziye mesajları yayımladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün arka arkaya aldığımız acı haberler hepimizin yüreğini dağladı. Mardin Derik'te meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" sözlerini kullandı.
Bugün arka arkaya aldığımız acı haberler hepimizin yüreğini dağladı.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) August 20, 2022
Mardin Derik'te meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.
Milletimizin başı sağ olsun.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Gaziantep’ten sonra bir acı haber de Mardin’den geldi. Mardin Derik’teki trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza Rabb’im Şâfi ismiyle şifa versin. Başımız sağolsun" dedi.
Gaziantep’ten sonra bir acı haber de Mardin’den geldi. Mardin Derik’teki trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza Rabb’im Şâfi ismiyle şifa versin.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 20, 2022
Başımız sağolsun.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Mardin’in Derik ilçesinde meydana gelen elim kaza haberiyle içimiz bir kez daha yandı. Yaşanan kaza sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; sevenlerine başsağlığı diliyor, yaralılarımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" paylaşımında bulundu.
#Mardin’in Derik ilçesinde meydana gelen elim kaza haberiyle içimiz bir kez daha yandı.— Dr.Nureddin NEBATİ???????? (@NureddinNebati) August 20, 2022
Yaşanan kaza sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; sevenlerine başsağlığı diliyor, yaralılarımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Mardin Derik İlçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet,ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi ve Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adlî tahkikat başlatıldığı bilgisini verdi.
Mardin Derik İlçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet,ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum.— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) August 20, 2022
Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.
Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adlî tahkikat başlatılmıştır.
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