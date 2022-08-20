Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni için bulunduğu Manisa'da Hasan Fehmi Tekoğlu'na ait üzüm bağına gitti.

Burada Tekoğlu ve aile fertlerince karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hediye edilen ve üzerinde isminin yazılı olduğu Manisa poşusunu taktı.

Bölgede üzüm üretimi ve ticareti yapan vatandaşlarla sohbet eden, üzüm çeşitleri, üretim şartları, rekolte ve fiyatlara ilişkin bilgi alan Erdoğan, ikram edilen üzümü yedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbet eden bir vatandaşın cep telefonuyla yakınlarını görüntülü arayarak, "Bir de 'vatandaşa uzak' diyorsunuz. Bakın değiyorum, bu kadar yakınız, gördünüz mü? Biz halkız yani, tamam mı? Üzüm yiyoruz birlikte, vekillerimiz var" demesi gülüşmelere neden oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüntülü aranan kişilere el sallayarak selamlarını iletti.

Yılın ilk hasadını yaptı

Tekoğlu'na bağdan ne kadar üzüm alacağını soran Erdoğan, "10 ton" cevabını aldı.

Tekoğlu'nun geçen yıl 8 ton üzüm aldıklarını söylemesi üzerine Erdoğan, "Bu sene bereketli maşallah" dedi. Bağ sahibi Tekoğlu da "Siz geldiğiniz için bereketli oldu" diye konuştu.

Daha sonra üzüm bağına geçen Erdoğan, eline makas alarak yılın ilk hasadını yaptı. Erdoğan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi, kendisine ilgi gösteren çocukları sevdi.