Haber Giriş: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 18:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe-Şimşek bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Irak’ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlar kararlılıkla sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek" sözleri yer aldı.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 20, 2022
Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek!#MSB pic.twitter.com/LmveyjZYg0
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