Haber Giriş: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 16:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziantep'teki kaza için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep-Nizip Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazası nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep-Nizip Otoyolu’nda meydana gelen elim trafik kazası hepimizin yüreklerini dağladı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.
Gaziantep-Nizip Otoyolu’nda meydana gelen elim trafik kazası hepimizin yüreklerini dağladı.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 20, 2022
Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyorum.
Başımız sağ olsun.
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