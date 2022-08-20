Tahıl koridorunun başlangıç noktası, dünyanın gözünün çevrildiği Odessa limanı...

TRT Haber, o limana girerek dünyayı kıtlıktan kurtaracak sürecin başlangıç aşamasına tanıklık etti.

Tahıl koridorunun ilk noktası Odessa'da sevkiyat hareketliliği

Ukrayna'daki depolarda yaklaşık 25 milyon ton tahıl bulunuyor. Odesa limanı da, on binlerce ton tahılın yola çıkmak üzere depolandığı nokta...

Bütün dünyada gıda krizine neden olan ve 5 aydır depolarda bekleyen buğday. burada. Ağustos başından beri artık Türkiye'nin girişimiyle gemilere yükleniyorlar. Ve buradan yola çıkarak karadeniz üzerinden bu buğdaylar bütün dünyaya açılıyor. Bunun gibi burada Odessa Limanında onlarca depo var. Ve binlerce ton buğday bekliyordu. Artık yükleme başladı ve buradaki tahıl denize açılıyor.

İstanbul'daki koordinasyon merkezinden onay gelmesinin ardından, silolardaki buğday gemilere yükleniyor.

Limana giriş çıkışlar için izin alınıyor

Odessa Limanında gemilere tahıllar yükleniyor. 10 bin tonluk bir buğday yüklemesi yapılan gemi de İstanbul'a doğru yola çıkacak ve varış noktası Türkiye...

Savaşın sürmesi nedeniyle, gemiler için yoğun güvenlik önlemleri de alınıyor. Limana giriş çıkış için pek çok noktadan izin almak gerekiyor.

Güney Ukrayna Kolordu Komutanlığı Sözcüsü Nataliya Gumieniak, “Askeri olarak biz liman ve tahıl sevkiyatının güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz. Limanın giriş çıkışı çok sıkı bir şekilde kontrol altında tutuluyor. Bu bölgenin güvenliğini çok önemsiyoruz çünkü çok stratejik bir bölge bizim için. Türkiye’nin bu çabası ve bu yolu açması ülkemiz için çok önemli sonuçlar sağladı. Kara yoluyla sevkiyatı denemiştik ama olmadı. Şimdi deniz yoluyla bu sevkiyatı gerçekleştirebiliyoruz” dedi.

700 bin ton tahıl taşıyan gemiler Karadeniz'den geçti

Şimdiye kadar Ukrayna depolarında bulunan yaklaşık 700 bin ton tahılın bulunduğu gemiler, 4'lü mutabakat sayesinde ülkeden ayrılarak Karadeniz'de oluşturulan insani koridoru kullandı.

Odessa Vali Yardımcısı Sergey Brachok, “Ruslar özellikle tahıl ekimi ve sevkiyatını hedef alıyordu. Biz şu anda biz sadece kendimiz için değil dünya gıda sektörünün de sağlıklı işlemesi için bir savaş veriyoruz” ifadelere yer verildi.

Haber: Nurgül Dönmez

Kamera: Samet Gençtürk