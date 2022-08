Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Manisa Toplu Açılış Töreni"ne katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına Gaziantep-Nizip kara yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek başlayan Erdoğan, "Yaklaşık 3 hafta önce Hakan Füzün kardeşimizin cenaze töreni vesilesiyle Akhisar'a geldiğimizde, en kısa sürede Manisa'yı da ziyaret etme sözü vermiştim. Araya salgının da girmesiyle neredeyse 3,5 yıldır sizlerle yüz yüze beraber olamamıştık" sözlerini kullandı.

Aldığı resmi rakama göre Cumhuriyet Meydanı'nda 50 bini aşkın Manisalının olduğunu söyleyen Erdoğan, "Tarihin, medeniyetin, üretimin şehri. Efelerin, zeybeklerin, yiğitlerin diyarı Manisa'yı özlemişiz. Fatih, Manisa'da aldığı eğitim ve terbiyeyle İstanbul'u fethetmişti. Biz de Manisa ile birlikte 81 ilimizden aldığımız güçle Türkiye'ye hizmet ediyor, kendimize dünya ile yarışan hedefler belirliyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda, ülkemize kazandırdığımız asırlık eser ve hizmetlerin altyapısı üzerinde Türkiye'yi dünyanın siyasi ve ekonomik olarak en güçlü devletleri arasına sokmakta kararlıyız" diye konuştu.

"Biz, 'Aşk ile koşan yorulmaz' diyerek bu yolda yürüdük"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'de bizden başka çeyrek, yarım asır sonrasına ışık tutan, vizyon inşası peşinde koşan, bunun hedeflerini, programlarını, projelerini çalışan kimse göremezsiniz. Ne için? Çünkü biz bu millete aşığız, çünkü biz bu ülkeyi seviyoruz, çünkü biz bu millete ve ülkeye hizmet etmeyi en büyük beşeri rütbe olarak görüyoruz. Bunun için de gece gündüz çalışıyoruz, mücadele ediyoruz" dedi.

Emeklerin ve fedakarlıkların karşılığının hep birlikte alınacağı bir döneme girildiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Vesayetle mücadelemizi bugünler için yaptık. PKK'dan FETÖ'ye terör örgütleriyle mücadelemizi bugünler için yürüttük. Darbecilere karşı göğsümüzü bugünler için siper ettik. Uluslararası kumpaslara, tuzaklara, saldırılara karşı mücadelemizi bugünler için verdik. Eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan enerjiye, ülkemizin tüm altyapısını bugünler için kurduk. Ülkemizin siyasi, ekonomik, sosyal, diplomatik gücünü bugünler için tahkim ettik. İnsanlarımızı her alanda bugünler için hazırladık.

Eğitimde eğer bugün 81 vilayetimizin tamamında üniversitemiz varsa boşuna değil. Göreve geldik 76 üniversite vardı ama şimdi 208 üniversitemiz var. Üniversitemizin olmadığı il yok. Sağlıkta 19 şehir hastanemiz var. Eğitim araştırma hastanemizin olmadığı il, ilçe yok. Bu bir şeyi gösteriyor. Bu kadro milletine aşık. Biz, 'Aşk ile koşan yorulmaz' diyerek bu yolda yürüdük. Dünyanın kriz üstüne kriz yaşadığı bir dönemde, ülkemiz hedeflerine kararlılıkla yürüyorsa işte bu sayededir. Aşkımızdan. Dertliyiz biz dertli. Bu milletin dertlisiyiz.

Biz, Türkiye’nin sadece geçmişi değil aynı zamanda geleceğiyiz. Biz, milletin sadece hizmetkarı değil, umuduyuz. Biz ülkemizi ve milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmeye talibiz. Bunun için gereken projeleri hazırlayan sadece biz varız.

"Her evladımızın istediği eğitimi alabildiği bir Türkiye inşa ettik"

Karşımızdakiler milletimize geleceği değil sadece geçmişi yani eski Türkiye’yi vadediyorlar. Ülkeyi ileri götürmek için bir derdi olmayanlar, yapılanları yıkma, başarılanları boşa çıkarma dışında bir çaba sergilemiyorlar. Siyasi istikrar, güçlü iktidar etkin hizmet peşinde koşmak yerine kaos güzellemesi yapıyorlar. Şimdi, buradan sizlere elinizi vicdanınıza koyarak, hafızanızı yoklayarak şu karşılaştırmaları yapmanızı istiyorum. Biz, her evladımızın her seviyede istediği eğitimi alabildiği bir Türkiye inşa ettik. Onların iyi dediği Türkiye, çocuklarımızın üst üste yığılı bir şekilde eğitim almaya çalıştığı, üniversiteye girmenin bir ayrıcalık olduğu bir Türkiye’ydi.

Biz, her vatandaşımıza şehir hastaneleriyle, devlet hastaneleriyle en üst seviyede hizmet alacağı bir Türkiye inşa ettik. Onların iyi dediği Türkiye, sağlam girenin hasta çıktığı, her tarafı tel tel dökülen, bırakın doktoru bir kutu ilacı bile bulmanın zor olduğu Türkiye’ydi.

"Teröristler kaçıyor, biz kovalıyoruz"

Biz, terör örgütleriyle mücadelemizde oluşturduğumuz güvenli bölgelerle sınırlarımızın dışına taştık. Teröristlerin başlarına bomba düşme kabusuyla inlerinden çıkamadığı bir Türkiye inşa ettik. Şu anda Gabar’da biz varız ,Cudi’de biz varız, Tendürek’te biz varız. Teröristler kaçıyor, biz kovalıyoruz.

Onların iyi dediği Türkiye, bir köyden diğerine sağ salim gitmenin dahi zor olduğu bir Türkiye’ydi. Biz ülkemizi baştan başa bölünmüş yollarla, otoyollarla havalimanlarıyla, hızlı tren raylarıyla donatarak ulaşımın hızlı, konforlu ve güvenli bir hale geldiği bir Türkiye inşa ettik.

"Bu yılın sonunda inşallah kendi otomobilimizi üretiyoruz"

Onların iyi dediği Türkiye yolların delik deşik olduğu her gün onlarca insanın kazalarda can verdiği, lojistik sıkıntısının üretimi ve ticareti baltaladığı bir Türkiye’ydi. Biz sanayimizi her alanda kendimizle birlikte tüm dünyaya üretim yapacak seviyeye getiren, kendi otomobilini üretebilecek kabiliyete kavuşan bir Türkiye inşa ettik. Şimdi bu yılın sonunda inşallah kendi otomobilimizi üretiyoruz.

Savunma sanayiimiz biz geldiğimizde yüzde 20 yerliydi ama şimdi yüzde 80 yerli hale getirdik. İstiklalimizi ve istikbalimizi garanti altına alan bir Türkiye inşa ettik. Şimdi İHA’larımız var, SİHA’larımız var, AKINCI’larımız var. Ve terör örgütlerini bunlarla inlerinde vuruyoruz. Bu Bay Kemal’i de rahatsız ediyor, terör örgütlerini de rahatsız ediyor. Onların iyi dediği Türkiye, en temel askeri ihtiyaçlarını bile karşılamak için rekabet ettiği ülkelerden medet uman bir Türkiye’ydi. Bu ülke toplu iğneyi bile üretemiyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki gün önce neredeydim? Ukrayna'da. Bir hafta önce neredeydim? Soçi'de. Ne için? Dünya barışını tesis edelim diye. Biz, bu yolda dünya barışı için varız.

"Kuru üzümün alım fiyatını bu yıl 27 lira olarak belirledik"

Biz bir deprem ülkesi olan ülkemizdeki yapıların yüzde 60’ını dönüştürerek insanlarımızı daha güvenli evlere kavuşturan bir Türkiye inşa ettik.

Millete sözümüz ve taahhüdümüz; ülkemizi 2053 vizyonuyla küresel yönetim ve ekonomi sisteminin en üst ligine çıkarmak.

İki gün önce neredeydim? Ukrayna'da. Bir hafta önce neredeydim? Soçi'de. Ne için? Dünya barışını tesis edelim diye. Biz, bu yolda dünya barışı için varız.

Manisalı çiftçilerimize toplam 4 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Bugün buraya gelmeden önce bir üzüm bağını ziyaret ettim. Hasat dönemi gelen her ürün gibi bölgemizin en önemli gelir kaynaklarından olan, ülkemize yılda 500 milyon dolarlık ihracat geliri kazandıran 9 numaralı sultani çekirdeksiz kuru üzümün alım fiyatını bu yıl 27 lira olarak belirledik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 9 numaralı Sultani çekirdeksiz kuru üzümü Toprak Mahsülleri Ofisimiz, bu yılda değerlendirmelerimizi yaptık fiyat olarak hem güçlü devlet, hem güçlü çiftçi olarak fiyatımızı 27 lira olarak belirledik.

Ayrıntılar geliyor...