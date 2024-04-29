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Türkiye
TRT Haber 29.04.2024 13:44

Valilik'ten Ankara'ya yeni uyarı: Sel, fırtına ve doluya dikkat

Ankara günlerdir kuvvetli yağışın etkisi altında. Valilik, sağanak uyarısını yarın için de tekrarladı. 15.00'te başlaması beklenen yağışın 23.00'e kadar süreceğini duyurarak vatandaşları sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı uyardı.

Valilik'ten Ankara'ya yeni uyarı: Sel, fırtına ve doluya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da yarın öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Ankara Valiliği, Meteoroloji'nin uyarısının ardından vatandaşları uyardı. 

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre yarın Ankara genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

 

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