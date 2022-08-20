Güneysu ilçesindeki Kıbledağı Camisi'ni ziyaret eden turistlerin içinde bulunduğu 61 S 3434 plakalı midibüs, dönüş yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Asmalıırmak köyünde duvara çarparak devrildi.

İlk belirlemelere göre 3'ü ağır 24 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Olay yerine hareket halindeki ambulanslardan birinin çarpıştığı minibüs ise yolun alt kısmındaki çay bahçesine devrildi.

Görgü tanığı Ayşe Yanık, “Araç yukarıdan aşağıya doğru duvarlara vura vura iniyordu. Kaza yapacak dememle duvara vurması bir oldu. Sonrasında hemen 112 Acil Çağrı hizmetlerini arayarak ihbarda bulundum. Ardından ambulans ve itfaiyeler geldi” ifadelerini kullandı.

Kazayla ilgili incele başlatıldı.