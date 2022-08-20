Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde kaza yapan bir araca müdahale eden ekipere ve İhlas Haber Ajansının (İHA) canlı yayın aracına, kaza yerinden yaklaşık 200 metre geride devrilen ve kayan yolcu otobüsü çarptı.

Kazasında ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

[İHA muhabiri Umut Yakup Tanrıöver.]

Başka bir göreve giderken kazayı görüp, yaralılara yardım eden İhlas Haber Ajansı çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver de hayatını kaybetti. Haber için olay yerine gelen İHA muhabiri Faruk Polat gözyaşlarına boğuldu.

İHA kameramanı gözyaşlarını tutamadı

Gaziantep Valisi Gül'ün açıklamalarını takip ederken meslektaşlarının vefat haberini çeken İHA kameramanı Sait Yağcı da gözyaşlarını tutamadı, hıçkırık sesleri yayına yansıdı.

[İHA muhabiri Muhammed Abdulkadir Esen.]