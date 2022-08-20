Haber Giriş: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 13:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
İETT otobüs şoförüne saldırı: O anlar kamerada
[Fotograf: AA]
İstanbul Sarıyer'de yol verme kavgası nedeniyle İETT otobüsü şoförüne saldıran 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "kasten yaralama" suçuyla ilgili yürütülen çalışma kapsamında, 5 Ağustos'ta Hacıosman-Kısırkaya seferini yapan İETT aracının şoförü S.İ.U. ile aynı istikamette seyreden otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandığı belirlendi.
Zekeriyaköy 2. Cadde üzerinde İETT aracının önünü kesen kişilerin, arabadan inerek sürücüye ve toplu taşıma aracına saldırdıkları tespit edildi.
Polis ekipleri, olay anını kameraya alan otobüs yolcularının cep telefonu ile güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek saldırganların kullandığı aracı ve kimliklerini belirledi.
Gözaltına alınan şüpheliler E.B. ile A.B. hakkında "kasten yaralama" suçundan adli işlem yapıldı.
Son Haberler
- 14:55
- 15:01
- 14:57
- 14:20
- 14:13
Sıradaki Haber
Bebek bezine uyuşturucu saklayan 2 kişi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz