Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 21:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-İHA
Su seviyesi yükseldi, akıntıya kapılmaktan son anda kurtarıldılar
Çanakkale’nin Ezine ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Akköy Geçemeği'nde su seviyesi yükseldi. Akıntıya kapılmak üzere olan bir araç içerisindeki 2 kişi ise ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. O anlar kameralar tarafından da kaydedildi.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Ezine ilçe merkezi ve bazı köylerde etkili olan kuvvetli yağış sebebiyle büyük su birikintileri oluşturdu.
Bir araç akıntıya kapıldı
Akköy Geçemeği'nden geçmeye çalışan bir otomobil de akıntıya kapıldı. Durumun Ezine Belediyesi Acil Durum Koordinasyon Merkezine bildirilmesi üzerine ekipler harekete geçti.
[Fotoğraf: İHA]
Ezine Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekibi tarafından suya kapılmak üzere olan araçta bulunan 2 kişi kurtarıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Öte yandan aynı bölgede 3 sene önce de su seviyesinin yükselmesi sonucunda akıntıya kapılarak kaybolan araç içerisinde bulunan 3 genç hayatını kaybetmişti.
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