Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 20:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da 7 araç birbirine girdi: 2'si çocuk 5 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 7 aracın karıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İzmir-Manisa kara yolunun Sabuncubeli Tüneli çıkışında sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, bariyerlere çarptı.
Tırın arkasından gelen 6 araç ise birbirine çarptı.
Hafif şekilde yaralanan ikisi çocuk 5 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelerde sevk edildi.
Yol bir süre trafiğe kapandı
Kaza nedeniyle trafik yoğunluğunun oluştuğu yolda trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası İzmir
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