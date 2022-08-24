Bektaşlı köyü sakinlerinden Tufan Ertürk, Çayboyu mevkiinde kendisine ait tapulu arsanın yol olarak kullanıldığı gerekçesiyle kadastro görevlilerine sınır tespiti yaptırdı.

Ertürk, kendisine ait olduğu belirlenen bölümü kireç döküp, tel örgü ve güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı.

[Fotoğraf: AA]

Ertürk'ün yaklaşık iki yıldır arsasının içerisinde kalan yol kenarındaki elektrik direğinin arsanın dışarı çıkarılması talebinde bulunduğu, bunun karşılığında yoldaki hissesini bağışlayacağını ifade ettiği, bu talebinin gerçekleşmemesi üzerine yoldaki arsasını trafiğe kapattığı, söz konusu arsanın icralık olmasından dolayı da kamulaştırma işleminin yapılamadığı öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]

Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından alternatif yol güzergahı ile trafik ulaşıma açıldı.

[Fotoğraf: AA]