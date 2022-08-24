Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, kentte kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği hatırlatıldı.

Bu sebeple, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel yarın, bir gün süreyle idari izinli sayılacak.

Kentte sağanak ve fırtına zor anlar yaşattı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Ezine ilçe merkezi ve bazı köylerde etkili olan sağanak, büyük su birikintileri oluşturdu.

[Fotoğraf: AA]

Sağanakla birlikte etkili olan fırtına nedeniyle bazı ağaçların dalları kırılırken sürücüler de zaman zaman zor anlar yaşadı.

Ezine ilçesine bağlı Balıklı köyünde bir vatandaşın evinin çatısı ve elektrik hatları zarar gördü.

Sanayi sitesinde oluşan yağmur suyu belediye ekiplerince çekilerek temizlendi.

[Fotoğraf: İHA]

Ezine Belediyesi ekipleri ilçede olumsuzluk yaşanması için çalışma başlattı.

Araç sahipleri doluya karşı araçlarını halılarla örttü

Kentte valilik, belediye, meteoroloji ve AFAD'ın uyarılarının ardından bazı kişilerin araçlarını halı, battaniye ve kartonlarla örterek doluya karşı önlem alması ise dikkat çekti.

[Fotoğraf: DHA]