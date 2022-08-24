Kaza, Armutalan Mahallesi Datça yolu Seyir Terası mevkiinde meydana geldi.

Turistleri taşıyan cip safari aracı, sürücünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.