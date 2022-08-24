Çanakkale genelinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bu sebeple, Vali İlhami Aktaş başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Toplantıda kuvvetli yağışlarla sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, fırtına, hortum gibi olumsuzluklara karşı alınan tedbirler değerlendirildi.

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının olası olumsuzluklara karşı koordinasyonla çalıştığını belirten Vali İlhami Aktaş, Çanakkale genelinde alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalarda hassasiyet gösterilmesi talimatını verdi.

Olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Aktaş, bölge halkının sosyal medya ve anonslarla yapılan hava koşulları uyarılarını dikkate almalarının önemine dikkat çekti.

Sarıçay boyunca parkı yasağı

Olası taşkın riski nedeniyle saat 22.00'ye kadar Sarıçay boyunca araç parkı yapılmaması yönünde karar alındı.

Toplantı, olumsuz hava koşullarında meydana gelebilecek her türlü olay karşısında uygulamaya konulacak planlamaların görüşülmesiyle sona erdi.

Yarım gün idari izin

Öte yandan Çanakkale Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ilimizde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklenmesi sebebiyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile personel ve engelli personelle kronik hastalığı olan personel öğleden sonra, yarım gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kentte valilik, belediye, meteoroloji ve AFAD'ın uyarılarının ardından bazı kişilerin araçlarını halı, battaniye ve kartonlarla örterek doluya karşı önlem alması ise dikkati çekti.

İdari İzin (Hamile ve Engelli Personel ile Kronik Hastalığı Olan Personel)



Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre; bugün İlimizde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmesi sebebiyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile personel ve +++ — Çanakkale Valiliği (@CanakkaleGovTr) August 24, 2022

Ezine'de sağanak ve dolu etkili oldu

Beklenen yağış Ezine'de etkili oldu. İlçede saat 16.00 sıralarında fırtınayla birlikte yağmur başladı. Yağmurun ardından da dolu yağdı.

Camlara vuran dolu taneleri evlerinde oturan vatandaşları korkuttu. Sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Küçük Sanayi Sitesi'nde de sokaklar suyla doldu.

Ezine Belediyesi ekipleri tıkanan rögarları açarak su tahliyesini sağladı. Kırılan ağaç dalları da yine ekipler tarafından toplandı.