Yukarı Ulupınar Mahallesi yakınlarında henüz sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen tır ile otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası her iki araçta da yangın çıkarken, yaralanan 5 kişi ambulanslarla Darende Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçlarda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti, kaza nedeniyle Malatya-Kayseri yolu tek yönlü trafiğe kapandı.