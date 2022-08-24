4 Eylül'de İzmir'de yapılacak Granfondo Bisiklet Yarışı'na hazırlanan Ahmet Dönmez'in bisikleti, 21 Ağustos'ta çalındı.

Bisikletinin çalınması nedeniyle hazırlıkları kısa süre aksayan Dönmez'e bir hayırsever tarafından bisiklet hediye edildi.

Bu sırada çalışma başlatan polis de çalınan bisikleti bularak Dönmez'e teslim etti. 2 bisiklet sahibi olan Ahmet Dönmez, çalışmalarına yeniden başladı.