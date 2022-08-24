Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 16:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da engelli sporcunun çalınan bisikleti bulundu
[Fotograf: AA]
Adana'da engelli sporcu Ahmet Dönmez'in çalınan bisikleti 3 günde bulunup kendisine teslim edildi.
4 Eylül'de İzmir'de yapılacak Granfondo Bisiklet Yarışı'na hazırlanan Ahmet Dönmez'in bisikleti, 21 Ağustos'ta çalındı.
Bisikletinin çalınması nedeniyle hazırlıkları kısa süre aksayan Dönmez'e bir hayırsever tarafından bisiklet hediye edildi.
Bu sırada çalışma başlatan polis de çalınan bisikleti bularak Dönmez'e teslim etti. 2 bisiklet sahibi olan Ahmet Dönmez, çalışmalarına yeniden başladı.
Etiketler: Adana Engelliler
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