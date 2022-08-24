Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 15:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
11 il için 'turuncu' ve 'sarı' uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor
[Fotoğraf: Arşiv]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü "turuncu" ve "sarı" kod uyarısında bulundu. İstanbul'un da aralarında bulunduğu 11 kentte yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.
İstanbul, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik'te yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2); Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Tekirdağ'da ise yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) yağış bekleniyor.
Yetkililer vatandaşları, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski, kuvvetli rüzgar ve kısa sureli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji Sağanak Yağış
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